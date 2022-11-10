Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mihriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Aniko Levai ile Özbekistan'ın Renkleri sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık." ifadelerine yer verdi.

Semerkant'ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Anikó Lévai ile "Özbekistan'ın Renkleri" sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık. pic.twitter.com/jWEW5hw2fi — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 10, 2022