Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu an kaç lira borcu var?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Polatlı'da STK ve Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Altınok, Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra tarımın başkenti de olacağını belirtti.

"Su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz"

Ankara'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini söyleyen Altınok, seçildikten sonra ilk belediye meclis toplantısında Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indirme vaadinde bulundu.

Köylülerden kendisine çok şikayet geldiğini aktaran Altınok, "15 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira, hatta 54 bin lira su faturası gösterdiler. Köylerden su saraç parasını almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz" dedi.

Altınok'tan Yavaş'a "bütçe" sorusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaç lira borcu vardı? Şu an kaç lira borcu var. Şeffaf belediye başkanı bunu açıklar. 5 yılda enflasyona sari çarptığımız zaman 300 milyar TL bütçe yönetti. Maalesef bunun yüzde 4'ü yardımlara daha önce yüzde 8'i yardımlara gidiyormuş. Ankaralının yüzde 96 bütçesi de yok. Yani bu kaynaklar nereye gitti? Büyükşehir belediye başkanının açıklaması lazım."

"Çiftçilere ücretsiz mazot ve tohum vereceğiz"

Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçme suyu ve kanalı olmayan yüzlerce köyümüz var. 2 yılda Allah nasip ederse kanal ve su problemi olan köyümüz kalmayacak. Hemen paket ihalelerini yapacağız ve bir tane köyümüzün bile problemi kalmayacak. Asfalt ve taş yapacağız, köylümüzün ayağı çamura değmeyecek."

Altınok, tarıma ciddi destek vereceklerini söyleyerek, "Çiftçilere 500 litre mazot vereceğiz. 2 tondan 5 tona kadar ücretsiz tohum desteği vereceğiz. Milyonlarca köylümüze çiftçimize ata tohumdan ücretsiz fideleri vereceğiz. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, tavuk ve arı vereceğiz. Dolayısıyla Ankaramızın evvela bir tarım haritasını çıkaracağız ve planlamasını yapacağız" dedi.

Polatlı'nın soğanının meşhur olduğunu anımsatan Altınok, yerel seçimlerden sonra soğan işleme ünitesi ve tesisi açacaklarını söyledi.

Altınok, Polatlı'dan Haymana'ya Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtabilmek için açık hava müzesi yapacaklarını, böylelikle buraya birçok yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlayacaklarını anlattı.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 milyar liralık gayrimenkul sattı"

Altınok'un gündeminde, İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Mansur Yavaş'a ilişkin iddiaları vardı.

"Şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu zamana kadar sattığı gayrimenkul 8 milyar liralık. Bunu enflasyona sari, dolar euroya çarparsan 15 milyarlık bir gayrimenkul satmış oldu. Yani bu yıl değeri ile söylüyorum. Ankara'da 8 milyar liralık bir iş yok, 15 milyar liralık da bir iş yok."

"Ankaramıza yeni su kaynakları yapacağız"

Turgut Altınok, Ankara'ya yeni su kaynakları sağlayacaklarını söyledi.

"Kurtboğazı Barajı'nın 3 hattından su gider. 2 hattının üzerine hafriyat dökmüşler. Dolayısı ile 2 akstan su alamıyor şu an büyükşehir. Gerede'den Ankara'ya su geliyor değerli hemşehrilerim. Eğer bu büyükşehir belediye başkanına kalsaydık inan Ankara susuz kalırdı. Yeni kaynaklar yapacağız. Yeni su kaynakları Ankaramıza içilebilir."

"Hızlı bir şekilde yükseliyoruz ve öndeyiz. Gerçek anketler bunu gösteriyor"

Konuşmasının ardından bir gazetecinin anketlere ilişkin sorusuna Altınok, şu yanıtı verdi:

"Sokaklar 'Altınok' diyor. Yani objektif, net anketler Ankara'da 'Altınok' diyor. Her yeri geziyorum, sokağın nabzı 'Altınok' diyor. Dolayısıyla gerçek anketler 'Altınok' diyor. Hızlı bir şekilde yükseliyoruz ve öndeyiz. Gerçek anketler bunu gösteriyor. Ankaralılar hizmet istiyor artık. Ankara'da otobüs kuyrukları çoğaldı. Ankara buna layık değil. Ankaralı bunu görüyor. Sokaklar inanıyorum ki Ankara'ya hizmet edecek 'Ankara'nın çocuğu Altınok' diyecek."

Altınok, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak talepleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.