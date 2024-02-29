MİT Müzesi ilk kez TRT Haber'de

Geçmişin istihbarat yöntemleri; üç hilalli belgelerde, şifreler ve mesajlar saklanmış mendillerde, kartpostallarda saklı...

TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, Küratör Zihni Tümer'in rehberliğinde, hafıza odasının en derin köşelerini anlattı.

Teşkilat-ı Mahsusa ile başlayan, Yavuz grubu ile büyüyen bir teşkilat yapılanmasında, iç yazışmalarda kullanılan simgeler oldukça çarpıcı..

Küratör Zihni Tümer, çift hilalli belgenin çok gizli olarak sınıflandırılan bir belge olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın ofisinden çıkan böcek de müzede yer alıyor

Müzede sadece teşkilatın kullandıkları değil, operasyonlarda yakalanan cihazlar da gösteriliyor.

Onlardan belki de en dikkat çekeni, yakın geçmişte üst düzey bir güvenlik tehdidi oluşturan dinleme cihazı..

Küratör Zihni Tümer 2011 yılında bir bulguya rastlandığını belirterek, "Üçlü prizin içerisine yerleştirilmiş bir dinleme cihazı. O dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ofis olarak kullandığı bölümde ele geçirilmiş" dedi.

Öcalan'ın yakalandığı o an karede

MİT'in tarihindeki en simgesel operasyonlardan biri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanmasıydı.

Müzede, o anın daha önce hiç yayınlanmamış bir fotoğraf karesine nasıl yansıdığını da görmek mümkün..

MİT operasyonlarındaki sivil hassasiyeti

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör operasyonlarındaki sivil hassasiyetini nasıl gözettiğini de bir görüntü ile ispatlıyor.

Ahmet Görmez görüntüyle ilgili şu bilgiyi paylaşıyor:

"Aracın içinde siviller var ama araçta aynı zamanda terörist de var. Yani bu atış gerçekleştiğinde o terörist etkisiz hale getirilecek. Ama sivil kayıplar da verilecek. Ne yapılıyor? Ateş iptal deniyor ve o terörist başka bir operasyonda etkisiz hale getiriliyor."

Bir yabancı misyonun duvarına örülen tuğlalardan birinin içindeki dinleme cihazı, orada görev yapan MİT görevlisi tarafından fark edilmişti. O tuğla daha döşenemeden misyondan çıkarıldı ve artık müzede.

Topuğunda dinleme cihazı bulunan ayakkabı da müzede

İstihbaratçıların sık kullandığı bir yöntem de ayakkabı topuğuna yerleştirilen cihazlar...

Küratör Zihni Tümör, istihbaratçıların sık kullandığı yöntemlerden birinin de ayakkabı topuğuna yerleştirilen cihazlar olduğunu aktarıyor:

"Dışarıdan baktığınız zaman dönemin modasını aslında bir moda arkeolojisi ama topuk içerisinde kurgulanmış olanın çok yönlü bir dinleme ve taşıma cihazı olarak kurgulanmış sıklıkla da filmlerde de çok görüyoruz, aslında sıklıkla da kullanılmış olan bir ürün."

Kamera: Tahsin Özkan / Yasin Güngör

Kurgu: Berkay Arslan