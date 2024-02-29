'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu

Gençler istihdam olanaklarını keşfediyor, kariyer rotalarını belirliyor.

"Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarı", Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenleniyor.

Öğrencilerden stantlara yoğun ilgi

İç Anadolu Kariyer Fuarı da projenin parçası...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki fuara gençler yoğun ilgi gösterdi.

Alanda Roketsan, Aselsan gibi savunma sanayiinin önde gelen temsilcilerinin stantları yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, sektörün temsilcileri ile bir araya geliyor.

Stantları tek tek gezen öğrenciler, kariyer fırsatları ile ilgili anlatılanları dikkatle dinliyor.

2019'dan bu yana farklı bölge ve illerde yapılıyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da fuara katıldı. Gençlere kariyer hedefleri için tavsiyelerde bulundu.

"Seçeneklerimizi daraltmaktan ziyade genişletmemiz gerekiyor. Yani ben isteyerek severek yapacağım, yetenekli olduğum alana kanalize olmaya çalışmalıyım. Bu hedefim tutmazsa onun ikinci, üçüncü alternatiflerini; a, b, c, d seçeneklerini oluşturmalıyım."

"Yetenek Her Yerde" Bölgesel Kariyer Fuarları, 2019'dan bu yana farklı bölge ve illerde gerçekleştiriliyor.

Haber: Mert Ergenç

Kamera: Fatih Karadavut

