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Gündem
AA 29.02.2024 16:26

Bakan Fidan Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakan Fidan Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter-@TC_Disisleri]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü.

İkili siyasi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiği aktarıldı.

Geçen yıl iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşıldığı hatırlatılarak, tarafların ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki müteakip projeleri değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede, tarafların bölgesel konuları kapsamlı şekilde konuştuğuna dikkati çekilerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde daha fazla işbirliği yapılabilecek alanların gündeme geldiği bilgisi paylaşıldı.

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