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Gündem
AA 29.02.2024 14:58

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail suçludur, soykırımcıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail suçludur, soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatına son vermesinin bedelini en ağır şekilde ödemelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail suçludur, soykırımcıdır

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