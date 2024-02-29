Yüksekova'nın çehresi değişti

6-7 Ekim Olayları, Dağlıca saldırısı, "Çukur" olayları. Hakkari’nin sınır ilçesi Yüksekova'nın terörden arındırılması için yıllarca mücadele verildi. Binlerce insan, teröristler yüzünden ilçeden göç etmek zorunda kaldı. Sınır ötesi ve yurt içindeki başarılı operasyonlarla ilçe terörden temizlendi, yatırımların ardından Yüksekova’ya huzur hakim oldu.

Tahrip edilen alt yapı, yeniden yapıldı

Çatışmalarla yakılıp yıkılan ilçede hizmet, belediyeye yapılan görevlendirme ile başladı. "Çukur" olaylarında ilçenin tahrip edilen alt yapısı, yeniden yapıldı. İlçe merkezi ve köylerde ulaşım ağı güçlendirildi, asfalt, stabilize ve kilitli parke yollar hizmete girdi. Bu yatırımlara yaklaşık 500 milyon lira kaynak ayrıldı.

Yüksekova'da görevlendirme sonrası yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi de içme suyu arıtma tesisi. Dilimli Barajı'ndan buraya gelen sular arıtıldıktan sonra 24 bin metreküp kapasiteyle Yüksekova'ya veriliyor. İlçedeki diğer bir büyük yatırım atık su arıtma tesisleri. Bütün ilçenin kanalizasyon sistemi tam da bu noktaya bağlanıyor. Burada arıtıldıktan sonra merkez Çay'a deşarj ediliyor.

Yüksekovalı sporcular Türkiye derecesine sahip

İlçede birbiri ardına açılan spor tesisleri, kütüphane ve kurslarda binlerce çocuk ve genç eğitim görüyor. Kayak tesislerindeki kurslarda yetişen sporcular pek çok Türkiye derecesine sahip.

Yüksekova Belediyesi Kadın Futbol Takımı ise ilçenin gurur kaynağı. 2. Lig D Grubunda lider olan takımın hedefi şampiyon olarak birinci lige çıkmak.

Devletin güvenlik ve hizmet elinin değdiği ilçe artık terörle değil, ticaretle, yatırımla ve kayak merkeziyle gündemde.

"Artık kepenkler kapanmıyor, sokaklar huzur içinde"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Cimşit, TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu;

Son yıllarda hayatın her alanında ciddi hizmet, ciddi yatırımlar söz konusu. Vatandaşlarımız artık Yüksekova'da sadece üretimi konuşuyor, yatırımı konuşuyor, projeleri konuşuyor. Bu anlamda esnafımız da, vatandaşımız da ciddi bir ümit var, moral var.

Görevlendirmeler yapılmadan önce Hendek olayları döneminde ilçe esnafımız yılın hemen hemen yarısında kepenk kapatıyordu. Ama günümüzde esnafımız işinde gücünde. Vatandaşımız huzur içinde gezebiliyorlar, alışverişlerini yapabiliyorlar.

Kamere: Veysel Dişbudak