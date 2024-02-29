Dışişleri Bakanı Fidan, Gambiyalı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika'daki önemli ortaklarından olan Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu iletti.

İki ülke, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Gazze’deki durum da ele alındı.