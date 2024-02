Murat Kurum: İstanbul'da taksi sorununu 6 ayda çözeceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de Canan Yener Reçber moderatörlüğünde, Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe ve İletişimci Yazar Ferhat Murat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Sahada coşku her geçen gün artıyor"

İlk açıklandığımız günden itibaren milletimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik, çok güzel bir coşkuyla karşılaşıyoruz ve her geçen gün bu coşku artıyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor.

"En çok şikayet ulaşım ile ilgili geliyor"

En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, sokak hayvanları konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz, yeşil alan eksikliği gibi birçok ihtiyacı bize iletiyor insanlar. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.

Konut yenileme sözleri

Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik. stanbul'da da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız.

"Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor"

Ülkemizin yaşadığı afetler sonrası konutları hızla tamamladık. İzmir Bayraklı'da deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. CHP'li bir ablamız "onlar söylüyor yapamıyor ama siz söylüyorsunuz ve yapıyorsunuz" dedi. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor.

"Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız"

6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımız gördü ki orda onlar için çabalayan ama onlar için mücadele eden birileri var. 3 ayda 11 ile gittim, hasar gören ilçelere gittim. Üzüldük, ağladık ama o konutlarımızın temeli atıldığındaki gülümsemesini görseniz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde 180 bin konutu 3 ayda başlattık. Mayıs seçimlerinde milletimiz yine eserden, eseri yapandan yana tavır gösterdi Cumhurbaşkanımıza devam dedi. Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız. Verdiğimiz sözleri zamanında bitirdik. İstanbul'a da bu birikimle, tecrübeyle geliyoruz.

“6 Şubat depreminde günlerce oradaydık. Gittik yerlerimizi tespit ettik. 11 ilimizde 180 bin konutu 3 ayda başlattık. İstanbul’a da bu tecrübeyle geliyoruz.”



"İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce konutun dönüşümü bizim bakanlığımız döneminde başladı"

Bakanlığım döneminde 81 ilin her köşesine eser ve hizmet götürdük. 81 ilde izi olarak bir olarak konuşuyorum. 81 ilde izimiz var. İstanbul'da 173 bin konutun inşası devam ediyor. İstanbul'da 39 ilçede binlerce konutun dönüşümü bizim bakanlığımız döneminde başladı. Türkiye'de 2 milyondan fazla konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik. İstanbul'da 650 binin konutunun dönüşümünü yapmak zorundayız. İstanbul'da deprem konusunu milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Milletimiz bizi biliyor, yarı zamanlı belediyecilik yapmayız.

"650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz"

Bu seçim bizim kader seçimimiz.31 Mart İstanbul için Türkiye Yüzyılı'nda bir kader seçimi olacak. İstanbul'un deprem riskinin ortadan kaldırılacağına dair irade koyacağımız bir seçim. Yerel seçim hizmet seçimidir. 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynağını doğru kullanırsanız her yere yeter. 1 Nisan sabahı da şantiyede olacağız. İstanbul için yapılacak çok işimiz var, kente eser kazandıracağız.

"Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok"

İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbulla, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım. Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın. Metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok.

"Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız"

10 yılda İstanbul'daki trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 64 dakika olan yolculuk süresini 39 dakikaya düşüreceğiz. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri "biz yaptık" diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok. 5 yılda yeni projelerle kentteki ulaşım ağını güçlendireceğiz.

"İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız"

Kara yolu tünelleri ve raylı sistemlerle trafiğin yükünü alacağız. Raylı sistemi 650 kilometreye çıkaracağız. Boğaz'a yeni bir tünel daha yapacağız. İstanbul'un güneyinde metrobüs hattındaki problemi gidermek adına önemli bir adım atmış olacağız. İstanbul'un lojistiğini şehrin kuzeyine taşıyarak trafiği yüzde 25 azaltacağız. Elektrikli motosikletleri de yaygınlaştıracağız. 619 bin motosiklet kullanıcımız yapacağımız yollarla huzurla seyahatini yapabilecek. Biz motosikleti ve bisikleti teşvik etmek istiyoruz. Şehrin bir düzeni olacak. 39 ilçemizde 250 bin otopark hedefimiz var. Göreve gelir gelmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Göreve geldiğimizde ilk yarım saatlik park da ücretsiz olacak.

İstanbul bir dünya başkenti. Bizim dönemimizde İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalık olacak. Planlarımız hazır, göreve geldiğimizde sorunlar hızla giderilecek.

"İstanbul'da taksi sorununu 6 ayda çözeceğiz"

Merkezi taksi sistemi olacak. Vatandaş hizmet almak istediğinde bu sisteme girip taksi çağıracak. Maksimum 6 ayda İstanbul'da taksi sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Yeni plakalar için ihale yapıp taksi sorununu tamamen çözeceğiz.

Deniz ulaşımını 2 kat artıracağız. Bugün deniz ulaşımı, afet esnasında da ihtiyaç duyduğumuz bir alt yapı. Şehire huzur ve güven gelecek. Scooter park alanları yapacağız.

"Borç 2,33 milyar eurodan 4,19 milyar euroya çıkmış"

İstanbul'da "engelleniyoruz" bahanesini 5 yıldır duyuyoruz. 2,33 milyar eurodan 4,19 milyar euroya çıkmış borcu. Borcu 2 kat artmış bir belediyeden bahsediyoruz. İBB yönetimi 1 metreküp bile yeni su kaynağı getiremedi. Bugün vatandaşımız diyor ki: Bunlar bizi susuz bırakacaklar. Yeşil alan yapmadınız ne yaptınız. Başardık diyorlar neyi başardınız. İstanbul'u mahvetmeyi başardınız. 12 kat parası artmasına rağmen borcu düşmemiş 2 kat artmış. Şehrin kaynağı 2 katına çıkmasına rağmen hizmetler hep geri kaldı. İstanbul’un kaynağını savurmazsanız, o kaynak her yere yeter. Bir tabelaya 175 milyon lira, bir konsere 550 milyon lira harcarsanız İstanbul'un sorunlarını çözemezsiniz.

"Biz haksız yere kimseyi işten çıkarmayacağız"

2019'da 78 bin 934 İBB personel sayısıyla devretmişiz. 2024'de 92 bin 176 olmuş. İşe giriş 46 bin 967, işten çıkış 33 bin 725. Biz haksız yere kimseyi işten çıkarmayacağız ve haksız yere atılanları işe geri alacağız. İBB niye iş yapamıyor, İBB iştirakleri neden zarar ediyor zaten bu rakamlarla neden böyle olduğu ortada.

"Çalışmalarımız bizim referansımız"

İstanbul 5 yılda çok şey kaybetti. Biz sevgi, çalışma vadediyoruz. Biz 31 Mart'ta İstanbul özgürlüğüne kavuşacak diyoruz. Biz bunları geçmişte yaptık, çalışmalarımız bizim referansımız. 22 yıldır onun için iktidardayız. Bu milletin her bir ferdini ayırt etmeden çalışıyoruz.

"Bizim alnımız ak, hesap veremeyeceğimiz bir tek iş yok"

Biz algı oyunlarıyla İstanbulluların aklını çelsek diye uğraşıyorlar. Muhalif medya da bizim işlerimizi karalamak için her şeyi yapıyorlar. Medya kuruluşlarının İstanbul'un sorunlarına ilişkin bir tane konuları yok. Bizim alnımız ak, hesap veremeyeceğimiz bir tek iş yok. Biz porojelerimiz, hayallerimizi anlatacağız. İnşallah 31 Mart'ta zaferimizi kazanacağız, 1 Nisan itibarıyla biz işlerimize başlayacağız.

"6 Şubat üzerinden sözlerimizi çarpıtarak karalama yapmak istediler"

Bir asırda 130 bin canımızı kaybettik diyoruz, asrın felaketinde 53 bin canımızı kaybettik diyoruz. Ordan cımbızlayarak 6 Şubat depremlerinde 130 bin kişi vefat etti diyerek algı yapıyorlar. 6 Şubat üzerinden sözlerimizi çarpıtarak karalama yapmak istediler. Biz anketlerde 1,5-2 puan öne geçtik. Karşı tarafta onun telaşı var. Telaşla, algıyla harekete geçiyorlar. Şuan belediyenin kasasını boşaltıyorlar.

"Bizi ilgilendiren İstanbul'un geleceği"

Özgür bey öncelikle özgür değil. CHP Genel Başkanı eş başkan ne derse onu yürüten bir başkan konumunda. Kim, kiminle ne ittifak yaparsa yapsın bizi ilgilendirmiyor. Bizi İstanbullu, İstanbulluların sorunları, İstanbul'un geleceği ilgilendiriyor. Bunların ittifaklarının ne olduğunu milletimiz biliyor, sandıkta da cevabını veriyor. Biz İstanbullunun hizmet yolundan bir an olsun ayrılmayacağız.

"Gençlerimiz için çok iyi projeler var"

İstanbul'da gençlere yönelik her alanda birçok adım atacağız. Gençlerimiz için çok iyi projeler var. Her öğrenciye 10 bin TL burs desteği sağlayacağız. Üniversite evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Genç girişimcilere 100 bin TL hibe vereceğiz. İstanbul'da ulaşımda gençlerimize bugünkü rakamdan yüzde 40 indirim yapacağız. Memleketine giden öğrencinin biletinin yarısı bizden. Öğretmenlere indirimli ulaşım yapacağız. İSMEK ile herkes meslek sahibi olacak. İstanbul'da göreve geldiğimizde her evin evladı olmaya talibiz. 16 milyon olarak el ele vereceğiz. Bir gençlik meclisimiz bir de kadın meclisimiz olacak. Sorunlarını anlatacaklar.

"39 ilçemize sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kuracağız"

Maalesef İstanbul'da gelinen süreçte güvensizlik ve endişe had safhaya geldi. Bu konuda da bir tedbir alınmamış. 39 ilçemize sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kuracağız. İki yakaya kuracağımız bakım evleriyle sahipsiz hayvanları kontrol altına alacağız.

"İhtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız"

Biz ihtiyaç sahibi emeklilerimize maaşlarına ek olarak 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız ve bunu her yıl güncelleyeceğiz. Emeklilerimize İSMEK'te kurslar vereceğiz. İstihdama katkı sağlayacak desteklerimiz olacak. Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Milletimize bu sözleri gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu geçmişte yapmış biri olarak söylüyorum.