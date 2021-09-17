Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya’daki 3’üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz" denildi.
Konya’daki 3’üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2021
#TurazŞahini #TekMilletİkiDevlet
???????????????? pic.twitter.com/AmmVJTocyA
Etiketler: Tatbikat Haberleri Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Elmalı davasında ara karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz