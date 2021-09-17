Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya’daki 3’üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz" denildi.