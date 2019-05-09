İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.
Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
Kaynak: AA