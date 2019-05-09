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Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:27 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 16:44

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, ateş destek vasıtaları ile gerekli karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler tarafından saldırı ve taciz atışları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, teröristlerin ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi. Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber Etiketler: ypg terör tel rıfat saldırı PKK msb

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