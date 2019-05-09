Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler tarafından saldırı ve taciz atışları yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Mayıs 2019
Kaynak: TRT Haber