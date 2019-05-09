Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Türkiye bu coğrafyanın çok önemli bir gücü"

Türkiye bu coğrafyanın çok önemli bir gücü. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil.https://t.co/h00K5wxN8k pic.twitter.com/sbZ6uDShox — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2019

"Sahada da gereken adımları atmak zorundayız"

Kıbrıs'ta çözüm olmalı diyorlar ama adım atılmıyor. Benim gördüğüm bu yanlışta ısrar ediliyor. Türkiye'yi veya Kıbrıslı Türkleri cezalandırma söylemleri ile bir yere varılamaz. Sahada da gereken adımları atmak zorundayız.

"Rum tarafı geçmişte kabul ettiklerini şimdi reddiyor"

Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmek istiyoruz. Rum tarafı geçmişte kabul ettiklerini şimdi reddiyor. Çözümden sonra bile bizim enerjide söz sahibi olmamızı kabul etmiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Bizim arzumuz ve önerimiz, iş birliği alanı haline dönüştürmektir Doğu Akdeniz'i.https://t.co/h00K5wxN8k pic.twitter.com/wE0bm3G6KG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2019

KKTC'de koalisyonun dağılması

Kolay bir hükümet modeli değildi 4'lü koalisyon. Bu hükümeti 15 ay kadar sürdürebildiler. Halkın Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı. Süreç bundan sonra şöyle işleyecek: 1-2 gün kendi aralarında istişare etme süresi tanımak istedim. Pazartesi ve Salı 3'erli gruplar halinde görüşeceğim. Ben partilere bu istişare hakkını vermek durumundayım. Onlardan alacağım geri dönüşler sonucunda Meclis'te güven oyu alabilecek bir görevlendirmeyi yapmaktır.

Kaynak: TRT Haber