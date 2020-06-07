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Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayıs'ta başlatılan ve devam eden operasyonda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Mayıs’ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.
Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Böylelikle Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir.
Teröristlerle birlikte, silah, el bombası, telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Etiketler: son dakika TunceliSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 16:39
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