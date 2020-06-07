Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir teröristin, komandolar tarafından yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timi tarafından imha edildi.