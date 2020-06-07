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Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, yaralı olarak yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir teröristin, komandolar tarafından yaralı olarak yakalandığı belirtildi.
Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timi tarafından imha edildi.
Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/htbv06PKpD #MSB #TSK pic.twitter.com/hZqWnx2sUH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020
Etiketler: tel abyad bomba yüklü motosikletSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 14:47
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