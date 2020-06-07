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AK Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs’taki camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "GKRY'deki camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2020
Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... pic.twitter.com/lW1JXwQ82M
Olayı şiddetle kınadıkların belirten Çelik şunları söyledi:
"Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... "
Etiketler: son dakika Ömer Çelik camiye bizans bayrağı asıldıSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 15:24
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