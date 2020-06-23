Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vakit namazlarıyla ilgili bilgi verdi.

Erbaş, paylaşımında, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" sözlerini kullandı.