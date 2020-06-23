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Bakan Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşı Ahmed İsa Avad telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İntihar eylemi son anda önlenmişti
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde bugün intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtmişti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısı kınanmıştı.
Etiketler: telefon görüşmesi Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğluSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 19:30
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