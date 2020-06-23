Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlgili tüm kurumlar görev başında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sel hakkında Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü açıkladı.
Etiketler: istanbul sel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktaySon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:58
Son Haberler
- 19:30
- 19:31
- 19:16
- 19:38
- 19:32
Sıradaki Haber
İstanbul’da yaz ortasında 'süper hücre' yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz