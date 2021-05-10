İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayanları kınadığını söyledi.

Erbaş açıklamasında ayrıca, tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar ve dualar okunacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamasının ardından, ülkedeki tüm camilerin minarelerinden Kudüs'te yaşananlar için dualar edildi, selalar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için tüm yurtta sala okunması kararı çerçevesinde Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nde de öğle vakti sala okundu ve dua edildi.

Duaya öğle namazı için camiye gelen vatandaşlar da katıldı.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, son birkaç gündür İsrail'in yoğun olarak Mescid-i Aksa'ya saldırdığını, çok sayıda Müslüman'ın şehit olduğunu, birçoğunun da yaralandığını anımsattı.

Bu saldırıların ardından camilerde sala okunup dua edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Serenli, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın bugün yapmış olduğu açıklamaya ilave olarak öğle namazından önce sala okuyup akabinde de Filistin için Kudüs için dualar ettik. Bütün Müslümanları bu dualara katılmaya teşvik etmek için böyle bir uygulamaya geçildi. İnşallah bu zulmün son bulması için tüm gayretlerimizle elimizden geldiği kadar dualarımızla Kudüs halkının yanında olacağız."

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesine siyasilerden tepki yağdı

İsrail polisinin, Filistinlilere saldırısına siyasilerden tepki açıklamaları da art arda geldi.

İsrail polisi Mesci-i Aksa’da Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Kharouf'u, göğsünden plastik mermi ile vurarak yaraladı. AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, yaşananları @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/VfaCBp0waZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

"Filistinlilere her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumlu"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir” dedi.

Kalın sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur” paylaşımını yaptı.

İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor.

Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2021

"Bu vahşete ses çıkarmayalar Orta Doğu barış sürecinden bahsetmesin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan paylaşımında, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor" diyerek, "Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu barış sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.



Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.



Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021

"Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Çelik, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir” dedi.

Çelik, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Taraflara itidal tavsiye ediyoruz’ diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar. Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar” görüşünü savunan Çelik, "Bu saatten sonra 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir" diye konuştu.