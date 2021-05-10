Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi. pic.twitter.com/7whgrtdnwc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.