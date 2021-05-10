İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Saldırılarda 215 Filistinli yaralandı.

"Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."

Nöbet tutan Filistinlilere saldırı

İsrail polisi, Fanatik Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor. Saldırılarda 215 Filistinli yaralandı.

-215'ten fazla Filistinli yaralandı

-Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Kharouf göğsünden vuruldu



İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere yine müdahale etti. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz olay yerinden aktardı. pic.twitter.com/15Vp3CBBbS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin olası baskınını önlemek için avluda nöbet tutmaya başladı. Filistinliler, Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırıyor.