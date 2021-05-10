Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hastanede tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın şehit olduğu bilgisi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.
Şehit askerin cenazesi, bugün öğle vakti Taşköprü ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftkıran Köyü'nde toprağa verilecek.
Etiketler: Şehit
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