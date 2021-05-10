Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İsrail'e tepki gösterdi.
İsrail'in Mescid-i Aksa'da günlerdir devam eden şiddeti İstanbul'da protesto edildi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Filistinlilere destek veren grup, İsrail'e tepki gösterdi.
Grup gece geç saatlerde olaysız dağıldı.
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Erzurum başta olmak üzere birçok ilde protesto edildi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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