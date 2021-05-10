İsrail'in Mescid-i Aksa'da günlerdir devam eden şiddeti İstanbul'da protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Filistinlilere destek veren grup, İsrail'e tepki gösterdi.

Grup gece geç saatlerde olaysız dağıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Erzurum başta olmak üzere birçok ilde protesto edildi.