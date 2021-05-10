Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek tam kapanma sürecinde sıkılaştırılmış denetimler sürüyor.



3-10 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

