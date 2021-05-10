Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a gidecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Mevkidaşı Prens bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecek.
Sayın Bakanımızın Suudi Arabistan Krallığı'nı Ziyareti Hk. https://t.co/Dbwdk1Y0O0 pic.twitter.com/cwgW0DD9HQ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 10, 2021
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
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