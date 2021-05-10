Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Mevkidaşı Prens bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecek.