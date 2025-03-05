TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" ile ilgili iddialara yalanlama

Kurumdan, TÜBİTAK Proje Yarışmaları ile ilgili iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.

İddialar doğrultusunda, sosyal medya üzerinden kurumu hedef alan algı oluşturma ve manipülasyon amaçlı bazı paylaşımların yapıldığı bildirilen açıklamada, "Asılsız açıklamalarda 'TÜBİTAK'ın yetersiz bulduğu reddettiği bazı projelerin, uluslararası kuruluşlardan ödüllendirildiği' iddia edilmiştir. Ancak 2011, 2013, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen yarışmalara ait projeler üzerinden yeniden gündeme getirilen bu iddialara, daha önce de çeşitli kamuoyu açıklamalarıyla cevap verilmişti. Yıllar sonra doğruluğu sorgulanmaksızın tekrarlanan iddialar, toplumda önyargı ve yanlış algılar oluşturmuş, kurumumuz yıpratılmaya çalışılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu projelerin, TÜBİTAK'ın 1969'dan itibaren düzenlediği Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ile ilgili olduğu hatırlatılan açıklamada, öğrencilerin etkinliklere bireysel veya ekip halinde katıldığı ve projelerin, alanında uzman akademisyenler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirildiği aktarıldı. Her projeye yönelik, faydalı geri bildirimler ve öneriler sunulduğunun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu yarışmalarda, projelerin reddedilmesi söz konusu değildir. Projeler, başvuruldukları alanlarda bilimsel kriterlere göre değerlendirildikten sonra sıralanarak, bölgesel ve ulusal düzeyde finalistler ve dereceler belirlenmektedir. Bu yarışmalarda derece alan öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Dereceye giremeyen öğrencilerimize, projelerini geliştirmeleri adına geri bildirim yapılmaktadır. Bu yarışmalar, ülkemizde öğrencilerimizin proje kültürünün geliştirilmesi, bilimsel düşünceye ilginin artırılması ve teknolojiye olan merakın teşvik edilmesi amacı taşımaktadır. Her yıl 12 bölgede farklı alanlarda düzenlenen bu yarışmalara, 30 binden fazla başvuru alınmakta ve başvuru sayısındaki artış, ülkemizin bilimsel geleceği adına bizleri gururlandırmaktadır. Reddedilen olmayan bu yarışmalarda, sıralamada dereceye giremeyen projelerden bazılarının, yurt dışındaki üniversiteler veya kuruluşlar tarafından kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

"Kurum hedef alınarak, kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor"

İddialara konu edilen bazı projeler için uluslararası bir sempozyumda sunulmak üzere bildiri hazırlandığı ve söz konusu bildirilerin, ilgili sempozyumda poster olarak üniversitede gerçekleştirilen bir etkinlikte sunulduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun sanki ilgili projeler üniversite tarafından kabul edilmiş gibi kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi adına, yarışma süreçlerinin şeffaflık ve bilimsel yaklaşımla yönetilmesine devam edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜBİTAK yarışmalarında dereceye girememiş bir projenin, reddedildiği ve sonrasında ABD'de uluslararası bir yarışmada derece aldığı ifade edilmiş olsa da bahse konu projenin, uluslararası yarışmada derece almış olmadığı görülmüştür. Bu tür iddialarla, Kurumumuz ve değerlendirme süreçlerimiz hedef alınarak, kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Kaldı ki bir ulusal yarışmada dereceye girememiş ve aldığı geri bildirimlerle bir başka uluslararası yarışma ya da organizasyonda başarılı elde etmiş projelerin olması da elbette mümkündür. Zira bilimsel araştırmalar geliştirme çabaları ve süreçleriyle ilerler. TÜBİTAK yarışmaları sadece derece alan öğrencilerimizin değil, katılan tüm öğrencilerimizin kendilerini geliştirdikleri, 'reddedileni' ya da 'kaybedeni' olmayan, öğrencilerimizin hepsinin 'kazanan' oldukları platformlardır. Bu tür durumların, sanki TÜBİTAK tarafından yürütülen süreçler adil ve şeffaf değilmişçesine örneklendirilmesi, 62 yıllık milli araştırma kurumumuzun yıpranması amacı taşımaktadır."