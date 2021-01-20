Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK'ın proje personeli alımında başvuru süresi uzatıldı
TÜBİTAK'ın 90 kısmi süreli proje personeli alımında, başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 proje personeli istihdam edilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere şuralardan ulaşılabilecek:
- Türkiye İş Kurumunun internet sayfası.
TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar yapılabileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.
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