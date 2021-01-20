Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.
Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.
Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlamıştı.
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