Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye’ye yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, 24 bin 395 personel ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi;

Kendine medyanın her mecrasında yer bulmak, gündeme gelmek, Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapmak çabasında olan bazı şahısların Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini görüyoruz.

'Kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır'

15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Bu başarıya kim gölge düşürmek isterse istesin başaramayacak, asil milletimizin bağrından çıkan Kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır.

Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediği ya da kimler tarafından yaratıldığı/yaratılmak istendiği de dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir.

'Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir'

Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütülmekte, Devletimizin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son bir yılda ise bin 980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır. Yani Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir.

Bu vesileyle; 15 Temmuz’da ordu-millet gerçeğini bir kez daha sergileyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız asil milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.