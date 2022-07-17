Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/gpEFqTA9M9
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
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