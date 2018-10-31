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TSK, YPG/PKK mevzilerini vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

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TSK, YPG/PKK mevzilerini vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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