TSK, YPG/PKK mevzilerini vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.
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