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Bedrettin Dalan'dan adaylık açıklaması

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini aday göstereceğine ilişkin haberleri yalanladı.

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Bedrettin Dalandan adaylık açıklaması

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan,MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini aday göstereceğine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bu habere teşekkür bile etmeyeceğini çünkü siyasetin dışında olduğunu ve tekrar girmeyeceğini defalarca söylediğini kaydetti.

'Tekrar siyasete girmem için herhalde aklımı yitirmem lazım'

Dalan, geçmişte İstanbul'a 5 yıl hizmet ettiğini anımsattı.

"5 yılın sonunda tam 11,5 seneyle yargılandım. Hepsinden beraat ettim, 1,5 sene sonra da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaya başladım. Hala da yargılanıyorum. Yani FETÖ kumpasından hala yargılanıyorum. Bunları yaşamış bir adam olarak tekrar siyasete girmem için herhalde aklımı yitirmem lazım. Kaldı ki şu anda çok sevdiğim ve kendimi verdiğim bir uğraş dalındayım. O da bilim, ilaç üretme ve insanlığa hizmet... İnsanlığa hizmet siyaset üstü bir şeydir, beni de çok mutlu ediyor. Onun için bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum, bir yerden bir şey uydurdular. Birisi bir şey uydurur herkes inanır ya... Yok öyle bir şey, gelse de kabul etmeyeceğim."

Kaynak: AA 

Etiketler: mhp, istanbul büyükşehir belediye başkanı, Bedrettin Dalan, aday
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