Milli hava savunma sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Türkiye teknoloji alanında söz sahibi olma yolunda ilerliyor”

Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü gözlem ve haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemleri konusunda gerçekten önemli neticeler alıyoruz.

“OPMER projesi sayesinde optik bileşenleri geliştirme imkanına kavuştuk”

Hizmete aldığımız uydunun ardından daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek, uzaya göndermek zorunda olduğumu belirtmiştik. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz hedeflerimizden birisi de uydu kameralarının, büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptığımız OPMER bu amaçla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Halen yürütülen uydu projesinde kullanılan kameranın tasarım, entegrasyon ve testleri TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kamerada kullanılan ayna, mercek, prizma ve filtre gibi hassas, optik bileşenler yurt dışından tedarik ediliyordu. Kritik teknoloji olarak kabul edilen bu parçaların hem maliyeti yüksekti hem de ihraç kısıtlamasına tabiydi.

OPMER projesi sayesinde hassas teknolojiye sahip optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkanına kavuştuk. Bu sayede kritik tasarımların bilgi birikiminin ve ödenen yüksek tutarların yurt içinde kalmasını sağlıyoruz.

“İş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor”

OPMER, Türkyie’de bu alanda kurulan ilk merkez. Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birisinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Bu konuda da ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayinde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını bugün yüzde 65’e çıkarttık.

“Yerlilik oranının daha da yukarılara taşınması gerek”

Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum. Yüzde 65 olan yerlilik oranının daha da yukarılara taşınması gerek. TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı silah sistemleri ile savunma sanayimize önemli katkılar veriyor. Bugün burada açılışını yaptığımız Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Alt Yapısı bu katkılarından birisidir.

Artık milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri, yurt dışından satın alanın silah sistemlerinin testleri bu kuruluşumuz tarafından yapılacaktır.

HABRAS’ın işletmeye alınmasıyla savunma sanayimiz Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu önemli bir yeteneğe ve alt yapıya kavuşmuş olduk. Milli imkanlarla ve emsallerine göre çok kısa bir zaman içinde tamamlanan HABRAS ile Türkiye kendi testlerini yapmanın yanında yurt dışına bu hizmeti verebilir bir ülke haline geldi.

İHA'ları da SİHA'larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019'un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi.

‘Siper’ için çalışmalar başlatıldı

Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemi çalışmaları başlatıldı. Tarihi projemizin ismi "Siper."https://t.co/WafQuNj9oM pic.twitter.com/WmfNSxFEn9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ekim 2018

Milli silahlar test edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, Milli Silah Sistemi, Pulat Tahrip Sistemi ve Harp Başlığı Raylı Sistem Testi başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, "Milli Silah Sistemi" başarıyla ateşlendi.https://t.co/WafQuNj9oM pic.twitter.com/5P2cXdT6eO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, "Pulat Tahrip Sistemi" atış testi başarıyla gerçekleştirildi.https://t.co/WafQuNj9oM pic.twitter.com/NqjFYaqgMX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, "harp başlığı raylı sistem testi" gerçekleştirildi.https://t.co/WafQuNj9oM pic.twitter.com/bnpR25Nq6w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ekim 2018

Kaynak: AA