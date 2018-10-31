Suudi Başsavcısı El Muceb gece yarısı MİT'i ziyaret etti

Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı.
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Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar kaldığı otele döndü.
El Muceb dün Çağlayan Adliyesi'ne ikinci kez giderek Türk savcılarla görüşmüş, ardından da Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na geçmişti.
Kaynak: DHA