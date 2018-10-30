Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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