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Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.

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Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: AA

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