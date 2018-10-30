Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/rzu2l3hrnU — TSK (@TSKGnkur) 30 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber