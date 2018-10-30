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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde operasyonlar düzenlendi. 

Düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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