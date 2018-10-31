Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Șırnak Jandarma Komutanlığınca, Şırnak Güçlükonak ilçesi Demirboğazı Köyü kırsalında (Gabar Dağı bölgesinde), 31.10.2018 tarihinde yapılan operasyonda 1 terörist sağ, 2 terörist ise silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Fedakar Cizir kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 6 teröristle beraber, Șırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'ye yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber