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Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK mevzilerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini bombaladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Fıratın doğusundaki YPG/PKK mevzilerini vurdu

Türkiye, sınırlarını tehdit eden terör yuvalarını temizlemekte kararlı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyon sinyalinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait obüs bataryaları ile bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

Kaynak: AA

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