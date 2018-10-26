Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ana muhalefet partisi seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı.

Türkiye'ye sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri, terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık.

AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?

Danıştay'ın andımız kararı

Bizim tek andımız İstiklar Marşımızdır. Fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek andımız İstiklal Marşı'mızdır. Hiçbir manası olmayan tartışmalarla milletimizi yormak yerine, ülkemizi büyütmenin mücadelesini vereceğiz.https://t.co/RgaeknpSDl pic.twitter.com/W0azO0qYY0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ekim 2018

"Mutabakatın ardından İdlib’de herhangi bir sorun yaşamıyoruz"

Soçi zirvesi ile işi iyi bir noktaya getirdik. İmzalar atıldığından bu yana İdlib'de bir sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var. Mutabakatın ardından İdlib’de herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

Bizim tek bir amacımız var; o da bölgedeki krize Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde her mezhepten ve kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demokratik, siyasi bir çözümün bulunmasıdır.

Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz.

"Fırat’ın doğusu bizim kırmızı çizgimizdir"

Fırat'ın doğusunda bir terör örgütü eliyle Türkiye tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kimsenin de sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz. Sırada Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerinin ortadan kaldırılması ve oraların gerçek sahiplerine verilmesi var.

ABD, Münbiç konusunda vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüştürdü. Meselenin er geç arzu ettiğimiz doğrultuda çözüleceğine inanıyoruz.

Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Fırat’ın doğusu bizim kırmızı çizgimizdir. Teröre fırsat vermemiz mümkün değildir. Çok yakında çalışmalarımızın sahadaki yansımaları görülecektir, bu son ikazdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Çok yakında çalışmalarımızın sahadaki yansımaları görülecektir. Bu son ikazdır.https://t.co/RgaeknpSDl pic.twitter.com/eqsfpufp4s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ekim 2018

Bizim kimseyle kavga etmek, hele hele fiili çatışmaya girmek gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Tek gayemiz, ülkemize yönelen tehdidi, kaynağında ve kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır.

Kaşıkçı cinayeti soruşturması

Mesele büyük ölçüde aydınlatıldı. Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ayan beyan ortada. Peki ceset nerede? Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor çünkü fail bunların içinde. Yerli iş birlikçi kim, bunları açıklayacaksınız. Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] Elimizde başka bilgi belgeler de var ama aceleci olmanın anlamı yok. Başsavcıyı Türkiye'ye gönderecekler, pazartesi günü görüşmeler yapacaklar.https://t.co/RgaeknpSDl pic.twitter.com/oWlxRF3Cy0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ekim 2018

Eğer bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu iş birliğimizin kilit noktası bu 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'daki başkonsoloslukta vuku bulmuştur. O zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kilit nokta Türkiye'ye gelen 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız bize teslim edin, biz yargılayalım.https://t.co/RgaeknpSDl pic.twitter.com/GtJOmKF4Ld — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ekim 2018

Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri, orijinalleri vermemek suretiyle verdik, veriyoruz. Suudi Arabistan'a da verdik. Elimizde başka bilgi, belge yok değil, gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok.

Aslında fail belli. Peki bu 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Pazar günü (Suudi Arabistan) Başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] Elimizde başka bilgi belgeler de var ama aceleci olmanın anlamı yok. Başsavcıyı Türkiye'ye gönderecekler, pazartesi günü görüşmeler yapacaklar.https://t.co/RgaeknpSDl pic.twitter.com/oWlxRF3Cy0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ekim 2018

Türkiye'nin bu konuda takip ettiği yöntemleri herkes takdir ediyor, bir tek CHP Genel Başkanı yerden yere vuruyor. Sonra lafı döndürüp dolaştırıp para meselesine getiriyor. Bu kişinin, banka sahibi bir partinin başında olduğu için olsa gerek, her şeye rant penceresinden, para gözüyle baktığı anlaşılıyor. Tavrı içler acısıdır, böylesi vahşi bir cinayete bu kadar çarpık yaklaşmasını beklemiyordum.

TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız.

Kaynak: TRT Haber / AA