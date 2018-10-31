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TSK, YPG/PKK mevzilerini vurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında YPG/PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınır hattından, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı.

Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi. TRT Haber, obüslerin terör hedeflerini vurma anlarını görüntüledi.

 


 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Şanlıurfa'da hudut karakoluna yapılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi." denildi. 

Saldırıda herhangi bir personelin zarar görmediğinin belirtildiği açıklamada, bir askeri araçta hasar meydana geldiği bildirildi. .

İlk gelen bilgilerde, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 6 teröristin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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