Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucu Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.