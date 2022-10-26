Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK, Libyalı pilotlarının eğitimine katkı sağlayacak
Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı.
Bakan Akar ile Dibeybe tarafından imza altına alınan anlaşmalardan biri, Libya Hava Kuvvetlerinin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor.
"Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.
İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Etiketler: Libya Türk Silahlı Kuvvetleri
Son Haberler
- 12:14
- 12:12
- 12:09
- 12:08
- 12:05
Sıradaki Haber
Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya rekor ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz