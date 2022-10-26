Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/5fekKkk11R
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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