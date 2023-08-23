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Gündem
AA 23.08.2023 14:13

TSK helikopterleri, Çanakkale'deki yangına 117 tondan fazla su atımı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 helikopterin 65 sortiyle 117 tondan fazla su atımı yaptığını duyurdu.

TSK helikopterleri, Çanakkale'deki yangına 117 tondan fazla su atımı yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çanakkale'deki orman yangınında TSK helikopterlerinin 117 tondan fazla su atımı yaptığı belirtildi.

 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, helikopterlerin yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntülerine de yer verildi.

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