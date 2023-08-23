TSK helikopterleri, Çanakkale'deki yangına 117 tondan fazla su atımı yaptı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çanakkale'deki orman yangınında TSK helikopterlerinin 117 tondan fazla su atımı yaptığı belirtildi.

Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor.



Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı.… pic.twitter.com/eodPYH2CWq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2023

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, helikopterlerin yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntülerine de yer verildi.