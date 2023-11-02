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TRT Haber 02.11.2023 12:00

"TSK, Gazze'de insani yardım ve tahliye için hazır"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

"TSK, Gazze'de insani yardım ve tahliye için hazır"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail saldırılarının ardından Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin soruya, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” yanıtını verdi.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

"F-16 tedariki için heyetlerin görüşmeleri tamamlandı"

ABD’den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Kaynaklar, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.
 

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Gazze İsrail Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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