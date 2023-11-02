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Gündem
TRT Haber 02.11.2023 11:27

Bakan Fidan Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek "Avrupa Birliği Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı"na katılacak.

Bakan Fidan Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek "AB genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı"na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, AB’ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği Konferans’ta, AB’nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile gerek Birliğin gerek aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Bakan Fidan'ın konferans öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Fidan'ın, konferans marjında bazı mevkidaşlarıyla da temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

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