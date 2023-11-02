Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.11.2023 10:54

Altun'dan Gazze'de öldürülen gazeteciler için uluslararası topluma çağrı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de görevini yaparken öldürülen basın mensupları için uluslararası toplumun, basın ve medya kuruluşlarının, güçlü bir tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Altun'dan Gazze'de öldürülen gazeteciler için uluslararası topluma çağrı

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır saldırılarında 38 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çocuk, kadın, yaşlı, gazeteci, sağlık çalışanı denmeksizin insanların katledildiği, insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı, basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının görmezden gelindiği, engellendiği, hatta görevini yapan gazetecilerin öldürüldüğü bu sürecin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, basın ve medya kuruluşlarının, bu utanç ve insani kriz karşısında daha fazla ses çıkarması, görevini yaparken öldürülen basın mensupları için güçlü bir tepki vermesi gerekmektedir. Basın ve ifade özgürlüğünün konuşulması gerekirken yaşama hakkını gündeme getirmek zorunda kalıyoruz. Bu bile vahşetin boyutunu gözler önüne sermektedir. Gazze'de görev yapan basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumak, demokrasiye ve özgürlüklere inanan herkes için bir sorumluluktur. Hayatını kaybeden basın mensupları ve sivilleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor; bu saldırıların derhal son bulması gerektiği çağrısında bulunuyoruz."

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 38 gazeteci ve medya çalışanı öldü
Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 38 gazeteci ve medya çalışanı öldü

ETİKETLER
Fahrettin Altun Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
"TSK, Gazze'de insani yardım ve tahliye için hazır"
11:51
Hac kuraları çekildi: En yaşlısı 114 yaşında, en küçüğü 24 günlük
12:01
Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçiyor
11:50
Bitcoin son 17 ayın en yüksek seviyesinde
11:46
Bu hafta 6 film vizyona girecek
11:42
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
FOTO FOKUS
Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi
Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ