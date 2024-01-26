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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 01:55

TRT'nin yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiasının, doğru olmadığını açıkladı.

TRT'nin yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği iddiası yalanlandı

Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını aldığı hatırlatıldı.

Türk takımı maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz sunulacak

"TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yayın hakları için sosyal medya hesaplarında paylaşılan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yayın hakları maliyeti, TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeydedir. TRT, Türk futboluna desteğinin bir göstergesi olarak, Türk takımı maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz olarak halkımızın hizmetine sunacaktır."

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Şampiyonlar Ligi TRT UEFA Avrupa Ligi
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