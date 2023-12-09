TRT World Forum'da "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek" başlıklı panel düzenlendi

Auskar Surbakti moderatörlüğünde düzenlenen panele Dekorbon Teknolojileri Baş Strateji Sorumlusu Dr. Çetin Nazikkol, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Genel Müdürü Mirek Dusek, Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana, RBC Blubay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ve Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Başkanı Umberto Del Panta konuşmacı olarak katıldı.

WEF Genel Müdürü Dusek, küresel ekonomi olarak ciddi bir şekilde yeni bir ekonomik alana geçildiğini ifade ederek aynı zamanda diğer sektörlerle ve diğer alanlarla da bağ kurulduğunu kaydetti.

Dusek, toplumda büyük bir erozyon yaşandığını ve bu durumun toplumu kırılgan hale getirdiğini belirterek yeni sistemlerin nasıl inşa edilebileceğine odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

"Bu geçtiğimiz yıla bakacak olursak bizi burada rahatlatan (küresel ekonomiyi), paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları. Bunlar çözüm aşamasında ilerliyor tabii ki. Sayın Bakan'ın (Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) Türkiye özel sunumunda olduğu gibi bunun farkına varmak önemli" diyen Dusek, çözümlere odaklanılması gerektiğini, bunun zor bir süreç olduğunu aktardı.

Çözüm süreçlerinde zıt görüşlerin de olduğunu ancak küresel ekonomi için işlevsel sistem kurmaya çalışıldığını belirten Mirek Dusek, örnek olarak ABD-Çin ilişkilerini gösterdi.

Dusek, "Gerçekten komplike bir ilişki, jeostratejik rekabet var ve aynı zamanda iki tarafın da şimdi artık adımlar attığını görüyorsunuz, özellikle ticaret ve yatırımlarla ilgili olarak" diye konuştu.

Uygulanan politikalarla Türkiye olumlu yönde ilerliyor

RBC Blubay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Ash de Bakan Şimşek'in panel öncesi yaptığı sunumu takdir ederek sözlerine başladı ve Türkiye'nin son yıllarda ekonomik açıdan zor durumlarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomi politikalarının son dönemde güçlendiğine işaret eden Ash, "(Türkiye) Bir numaralı yatırım lokasyonlarından biri olmalı bence" dedi.

Ash, "Güçlü kamu finansmanı, borç yönetimi, iyi demografisiyle, iyi lokasyonuyla, Bakan Şimşek'in de bahsettiği üzere 1,3 milyar insan erişebiliyor ve Türkiye'de çok güçlü bir imalat var." ifadesini kullanarak uygulanan politikalarla Türkiye'nin çok iyi bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Yatırımlar için Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunda şüphe duymadık

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Başkanı Panta ise yatırım yapmak için Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğundan hiçbir zaman şüphe duyulmadığını belirterek "Geçtiğimiz 4 sene Türkiye'de çok aktif olamadık." diye konuştu.

Deprem ve konstrüksiyonlar için 4 milyon gibi bir bütçe ayrıldığını kaydeden Panta, Avrupa Yatırım Bankasının faaliyetlerinde yakın zamanda değişiklikler beklendiğini aktardı.

Yakın zamanda yayınlanan rapora atıfta bulunan Panta, "Avrupa Yatırım Bankasının (Türkiye'deki) tüm sektörlerle yeniden etkileşime geçmesi belirtilmişti bu noktada." ifadelerini kullandı.

Panta, AB Konseyinin etkileşime geçmesi konusunu formüle ettiğini ve AB'nin buna hazır olduğunu aktardı.

Asya'nın global ekonomiyi yenilenmesine ihtiyacı var

ACD Genel Sekreteri Danvivathana, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğu belirterek ekonominin dünya genelinde parçalara ayrılmış durumda olduğunu kaydetti.

Özellikle bu durumun bazı Asya ülkelerinde görüldüğünü dile getiren Danvivathana, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Asya için bir başarı olduğunu vurguladı.

Çok fazla zorlukla baş edilmek zorunda kalındığını söyleyen Danvivathana, dünya genelinde felaketlerin yaşandığını hatırlattı.

Danvivathana, "Kendimizi odaklanmamız gerekiyor ki global ekonomiyi yenileyebilirim. Ulusal gündemimize bunu yerleştirmeliyiz, Asya'nın buna ihtiyacı var" diye konuştu.

İklim değişikliği küresel ekonomiyi görülebilir şekilde etkiliyor

Dekorbon Teknolojileri Baş Strateji Sorumlusu Nazikkol da iklim değişikliği ve küresel ekonomi hakkında konuşarak dünyanın son 40-50 yılda değişikliğe uğradığını ifade etti.

"Öyle bir döneme giriyoruz ki, olanları kontrol etmek çok daha zor olacak. (İklim değişikliğinin) Herkesin ve her şeyin üzerinde devasa etkileri olabilir" diyen Nazikkol, iklim değişikliğinin artık şüphe duyulan bir konu olmadığını söyledi.

Dünyada iklim değişikliğinin etkisinin her geçen gün daha fazla hissedildiğine işaret eden Nazikkol, bunun, dünyanın her yerinde tedarik zincirini kırmaya başladığına işaret etti.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlere değinen Nazikkol, sel nedeniyle Pakistan'ın üçte birinin sular altında kaldığını, Çin'de sel felaketi yaşandığını, dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık görüldüğünü anlattı.

Nazikkol, bu afetlerin, küresel ekonomiyi görülebilir şekilde etkilediğini dile getirdi.